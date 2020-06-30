Ярославна отсудила у ИП 250 тысяч рублей за комплект постельных принадлежностей

30 Июнь 2020 2020-06-30T10:27:38+03:00

Женщина до сих пор недоумевает, почему купила набор, который ей совершенно не нужен

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Летом прошлого года жительница Ярославля на презентации купила комплект постельных принадлежностей. За одеяло, наматрасник, две подушки и две наволочки из искусственного меха и пояс-обогреватель женщина заплатила 68 тысяч рублей, причем, оформила кредит.

Но когда пришла домой, поняла, что этот комплект, тем более в кредит, ей не особо и нужен. Кроме того, ширина ее кровати была 90 сантиметров, но ярославну уговорили купить комплект размером 180 на 200 сантиметров.

- До сих пор истец недоумевает, почему приобрела комплект, не подходящий по размерам ее кровати и считает, что договор был подписан под психологическим давлением и из-за длительных уговоров со стороны продавца. Женщина обратилась с заявлением о расторжении договора, но индивидуальный предприниматель отказался вернуть деньги, - сообщает пресс-служба Ярославского областного суда.

Тогда покупатель обратилась в суд и попросила расторгнуть договор, а также взыскать деньги за товар – почти 58 тысяч рублей, проценты по кредиты – 4277 рублей, неустойку в 105774 рубля и компенсацию морального вреда – 30 тысяч рублей.

Во время судебного разбирательства выяснилось, что продавец говорил про рассрочку без процентов, однако это не соответствовало действительности. Также оказалось, что состав товара не соответствует заявленному.

- В ходе презентации продавец рассказал, что приобретая товар, истец получает профилактику инсультов, инфарктов, а на кончиках ворса шерсти сосредоточены отрицательные ионы, которые препятствуют образованию раковых клеток. Подтверждения этим словам не нашлось, - рассказали в суде.

В итоге иск ярославны был удовлетворен частично: договор расторгли, ответчик должен выплатить истице чуть больше 250 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU