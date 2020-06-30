2020-06-30T11:06:22+03:00
Происшествия

В Ярославской области грабитель с ножом напал на подростка

Преступник польстился на 2,5 тысячи рублей
Светлана Крутикова
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Следователи готовят ходатайство о заключении подозреваемого под стражуСледователи готовят ходатайство о заключении подозреваемого под стражуФото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
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14-летний житель Переславля-Залесского стал жертвой разбойного нападения. 27 июня подросток шел по улице Строителей. Неожиданно на него напал незнакомый мужчина и, угрожая ножом, отобрал 2,5 тысячи рублей. После этого злоумышленник скрылся с места преступления. Мальчик рассказал о произошедшем отцу, и они обратились в полицию.

- В настоящее время подозреваемого задержали. Им оказался 33-летний местный житель. Мужчина неоднократно был судим за хищения. Он пояснил, что увидел, как подросток убирал в свой карман деньги, и решил их отобрать, - рассказали в пресс-службе СК России по Ярославской области.

Расследование продолжается. Следователи готовят ходатайство о заключении подозреваемого под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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