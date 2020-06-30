2020-06-30T13:31:13+03:00
Общество

В Ярославле впервые прошел автоконцерт

27 июня на парковке торгового центра прошел автоконцерт «Parking party»
Алина Кузечкина
Поделиться:
Специально для ярославцев выступали молодые группыСпециально для ярославцев выступали молодые группыФото: Мэрия Ярославля
Изменить размер текста:

Он был приурочен ко Дню молодежи. Специально для ярославцев выступали молодые группы «SkyKids», «Muzlee» и «The Holiwoods», которые спели и свои пести, и хорошо известные хиты.

– Идея провести такое мероприятие возникла «благодаря» пандемии. В связи с эпидемиологической ситуацией в городе, въезд был возможен только на автомобилях, таким образом, мы дистанцировали зрителей друг от друга, – сообщил начальник управления по молодежной политике Захар Кармалита.

В перерывах между выходами групп у зрителей была возможность выиграть призы. Концерт собрал ярославцев, которые устали сидеть дома и захотели получить позитивные эмоции, пусть даже и сидя в машинах, но зато в окружении людей и под хорошую музыку.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Ремонт Добрынинского моста в Ярославле подорожал на 300 миллионов рублей
В Рыбинске хотят создать новый троллейбусный маршрут
В Ярославле впервые прошел автоконцерт
В Ярославле осудили бывшего военного, протаранившего КАМАЗом легковушку
В Ярославле женщина-водитель сбила велосипедиста
Руководителем ярославского департамента градостроительства стал Николай Беляков
«Ростелеком» построил оптику в поселке Бурмакино Ярославкой области
В Ярославской области уничтожили станки, на которых нелегально делали оружие
Голосование по поправкам: общественные наблюдатели рапортуют об отсутствии серьезных нарушений в Ярославской области
В Ярославской области грабитель с ножом напал на подростка
Викторина #ЯрКонституция: на финишной прямой
Ярославна отсудила у ИП 250 тысяч рублей за комплект постельных принадлежностей