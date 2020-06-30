В Ярославле впервые прошел автоконцерт

30 Июнь 2020 2020-06-30T13:31:13+03:00

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Он был приурочен ко Дню молодежи. Специально для ярославцев выступали молодые группы «SkyKids», «Muzlee» и «The Holiwoods», которые спели и свои пести, и хорошо известные хиты.

– Идея провести такое мероприятие возникла «благодаря» пандемии. В связи с эпидемиологической ситуацией в городе, въезд был возможен только на автомобилях, таким образом, мы дистанцировали зрителей друг от друга, – сообщил начальник управления по молодежной политике Захар Кармалита.

В перерывах между выходами групп у зрителей была возможность выиграть призы. Концерт собрал ярославцев, которые устали сидеть дома и захотели получить позитивные эмоции, пусть даже и сидя в машинах, но зато в окружении людей и под хорошую музыку.

ИСТОЧНИК KP.RU