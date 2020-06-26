В Ярославле начали строить дом для расселения аварийного жилья

26 Июнь 2020 2020-06-26T13:02:47+03:00

108 ярославцев смогут переехать в новые квартиры уже в конце этого года

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В Ярославле на пересечении улицы 1-ая Новостройка и Посохова началось строительство жилого дома. Он предназначен для ярославцев, которые ждут расселения аварийного жилья. По проекту в четырехэтажном доме будет два подъезда и 36 квартир. В настоящее время на объекте идут работы по закладке фундамента.

- Темпы строительства хорошие, подрядчик четко выполняет поставленные перед ним задачи. Тем не менее набранные темпы ни в коем случае сбавлять нельзя, от этого зависит, как скоро люди, ждущие переселения, смогут въехать в свои новые и комфортные квартиры, - сказал мэр Ярославля Владимир Волков.

В новые квартиры 108 ярославцев смогут переехать уже в конце этого года. Ввести дом в эксплуатацию планируют в декабре.

ИСТОЧНИК KP.RU