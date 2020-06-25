2020-06-25T16:31:56+03:00
Общество

Горе люковое: в Рыбинске воруют и сдают в металлолом колодезные крышки

На восстановление украденных деталей городу придется потратить полмиллиона рублей
Светлана Крутикова
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В Рыбинске с начала весны украли 51 крышку от канализационных люковВ Рыбинске с начала весны украли 51 крышку от канализационных люковФото: Администрация Рыбинска
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В Рыбинске с начала весны украли 51 крышку от канализационных люков, расположенных как на тротуарах, так и на дороге. В результате страдают все: и пешеходы, и автовладельцы, и городской бюджет. О том, как планируют решить возникшую проблему, рассказал заместитель главы Рыбинска по городскому хозяйству Алексей Рябченков.

- Провели рейды по пунктам приема металлолома. Пообщались с предпринимателями, которые ведут бизнес в этой сфере. Они будут следить за тем, чтобы такой металл приемщики не брали. Кроме того, решить проблему поможет и переоценка стоимости крышки люка или решетки ливневки. Теперь желающие нажиться на черном металле не смогут уйти от уголовной ответственности, так как сумма ущерба выходит за рамки административного наказания, - сказал Алексей Рябченков.

В администрации посчитали, что на восстановление одного колодца потребуется 12 тысяч рублей, так как в большинстве случаев придется полностью заменить и сам люк. А это значит, что с учетом количества украденных деталей в городском бюджете придется дополнительно изыскать больше полумиллиона рублей.

Жителей Рыбинска, ставших свидетелями краж крышек от люков, просят сообщать о данных фактах в единую дежурно-диспетчерскую службу по телефону 29-51-12.

ИСТОЧНИК KP.RU

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