2020-06-07T11:57:40+03:00
Происшествия

В Ярославле разыскивают водителя "ВАЗ", насмерть сбившего пенсионерку

Двойное ДТП произошло в субботу на улице Панфилова
Полина Вачнадзе
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Двойное ДТП произошло в субботу на улице ПанфиловаДвойное ДТП произошло в субботу на улице ПанфиловаФото: Сергей ГАПОН
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Сотрудники правоохранительных органов разыскивают водителя, который насмерть сбил пожилую женщину на пешеходном переходе, а затем с места аварии скрылся.

ДТП произошло в субботу, 6 июня, около полудня. На нерегулируемом пешеходном переходе водитель машины, предположительно, это был "ВАЗ" темного цвета, сбил 82-летнюю женщину. Затем легковушка в резалась в "Форд" после чего с места аварии скрылась.

Пострадавшую с травмами госпитализировали в больницу, где она позже скончалась.

- Возбуждено уголовное дело. Если вы стали очевидцем этого ДТП или располагаете информацией о личности водителя, совершившего данное ДТП, просьба обратиться по телефонам 8(4852)784923, 301010, - сообщает пресс-служба УМВД России по Ярославской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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