Еще 70 человек за сутки заразились коронавирусом в Ярославской области
По данным на 7 июня, в Ярославской области еще 70 человек подхватили коронавирусную инфекцию, вылечились от нее за сутки лишь 7 человек. Всего выздоровевших с начала пандемии - 1176.
На данный момент в стационарах находятся 779 ярославцев: 275 с подтвержденным COVID-19 и 504 - с типичной клиникой болезни.
На обязательной самоизоляции - 164 человека, на карантине - 3130.
Число заболевших с начала пандемии верно приближается к четырем тысячам, официально зарегистрировано 3646 заразившихся:
Ярославль – 1995;
Рыбинск – 434;
Гаврилов-Ямский МР – 197;
Ярославский МР – 194;
Переславский городской округ – 151;
Ростовский МР – 159;
Рыбинский МР – 110;
Тутаевский МР – 108;
Некрасовский МР – 70;
Борисоглебский МР – 57;
Большесельский МР – 52;
Угличский МР – 39;
Некоузский МР – 27;
Даниловский МР – 19;
Пошехонский МР – 14;
Брейтовский МР – 9;
Первомайский МР – 6;
Мышкинский МР – 3;
Любимский МР – 2.
ИСТОЧНИК KP.RU