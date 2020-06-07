2020-06-06T21:57:12+03:00
Происшествия

В Ярославле осудили серийного вора-интеллектуала

Его заинтересовала библиотечная книга "История французской революции"
Полина Вачнадзе
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Вор позарился на "Историю французской революции 1789-1799" 1902 года изданияВор позарился на "Историю французской революции 1789-1799" 1902 года изданияФото: Полина Вачнадзе
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Кировский суд к 3,5 годам в колонии строгого режима приговорил 37-летнего ярославца. Мужчина брал все, что плохо лежит: с прилавков магазинов и барных стоек "уводил" сотовые телефоны сотрудников, из винного магазина вынес бутылку рома, с витрины магазину умудрился умыкнуть пару кошельков и наручные часы. Но венцом его работы стала кражи из библиотеки книги "История французской революции 1789-1799" 1902 года издания. Вряд ли, конечно, серийного вора привлекло ее содержимое и он хотел ознакомиться с событиями давно минувших дней. Скорее, больше интересовала стоимость издания - его оценили в 3500 рублей.

Свою вину, как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, подсудимый полностью признал. Так как мужчина является рецидивистом, суд приговорил его к 3,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Поговаривают, что библиотеки в местах не столь отдаленных сейчас неплохие, так что у преступника есть достаточно времени, чтобы удовлетворить жажду знаний.

ИСТОЧНИК KP.RU

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