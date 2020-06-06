2020-06-06T11:50:36+03:00
Происшествия

В Ярославской области автобус сбил мальчика на самокате

6-летний ребенок выехал на проезжую часть
Полина Вачнадзе
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С травмами ребенок был госпитализированС травмами ребенок был госпитализированФото: Сергей ГАПОН
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ДТП, в котором пострадал 6-летний ребенок, произошло днем в пятницу, 5 июня, на улице Береговой в Угличе.

42-летний водитель ПАЗа сбил мальчика, который неожиданно выехал под колеса автобуса на самокате. С травмами ребенок был госпитализирован. Как сообщили в пресс-службе УМВД России по ярославской области, по факту ДТП сейчас проводится проверка.

Полиция предупреждает родителей: прежде чем разрешить ребёнку кататься на велосипеде, самокате, самостоятельно проинструктируйте их о правилах поведения на улицах и дорогах, правилах дорожного движения. Четко определите для ребенка места, где он может играть (парк, площадки для игр, безопасные дворы, стадионы и т.д.) и места, где играть нельзя, а надо быть особенно внимательным (тротуары, пешеходные переходы, проезжая часть).

ИСТОЧНИК KP.RU

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