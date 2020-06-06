2020-06-06T13:21:08+03:00
Происшествия

В Ярославской области рабочий упал с четырехметровой высоты

Региональный СКР возбудил уголовное дело
Полина Вачнадзе
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ЧП на птицефабрике в Угличском районе произошло еще 26 маяЧП на птицефабрике в Угличском районе произошло еще 26 маяФото: СУ СКР по Ярославской области
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ЧП на птицефабрике в Угличском районе произошло еще 26 мая - рабочий, натягивая электрический кабель, не удержался на лесах и упал с высоты четырех метров. С многочисленными переломами 30-летнего мужчину доставили в Ярославль, в больницу имени Соловьева.

- На данный момент следствием установлено, что руководством птицефабрики не были должным образом обеспечены требования охраны труда. Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека", - пояснили в пресс-службе СКР по Ярославской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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