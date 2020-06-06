В Ярославской области рабочий упал с четырехметровой высоты

6 Июнь 2020 2020-06-06T13:21:08+03:00

ЧП на птицефабрике в Угличском районе произошло еще 26 мая Фото: СУ СКР по Ярославской области

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ЧП на птицефабрике в Угличском районе произошло еще 26 мая - рабочий, натягивая электрический кабель, не удержался на лесах и упал с высоты четырех метров. С многочисленными переломами 30-летнего мужчину доставили в Ярославль, в больницу имени Соловьева.

- На данный момент следствием установлено, что руководством птицефабрики не были должным образом обеспечены требования охраны труда. Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека", - пояснили в пресс-службе СКР по Ярославской области.

ИСТОЧНИК KP.RU