Коронавирус в Ярославской области на 6 июня: заболели 75 человек, вылечились - 162
В Ярославской области, впервые за все время пандемии, количество выздоровевших за сутки превысило количество заболевших - сразу больше, чем в два раза. За сутки COVID-19 поставлен 75 ярославцам, вылечились от инфекции 162 жителя региона.
На данный момент госпитализирован 761 пациент: 279 с подтвержденной коронавирусной инфекцией, 482 - типичной клиникой болезни.
На обязательной самоизоляции находятся 166 человек, на карантине - 3288.
Заболевших с начала периода – 3576:
Ярославль – 1945;
Рыбинск – 434;
Гаврилов-Ямский МР – 196;
Ярославский МР – 194;
Ростовский МР – 159;
Переславский городской округ – 148;
Рыбинский МР – 110;
Тутаевский МР – 108;
Некрасовский МР – 70;
Борисоглебский МР – 57;
Большесельский МР – 39;
Угличский МР – 39;
Некоузский МР – 25;
Даниловский МР – 19;
Пошехонский МР – 14;
Брейтовский МР – 8;
Первомайский МР – 6;
Мышкинский МР – 3;
Любимский МР – 2.
ИСТОЧНИК KP.RU