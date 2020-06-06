Коронавирус в Ярославской области на 6 июня: заболели 75 человек, вылечились - 162

6 Июнь 2020 2020-06-06T11:16:27+03:00

Число выздоровевших больше, чем в два раза превышает количество заразившихся Фото: Правительство Ярославской области

Число выздоровевших больше, чем в два раза превышает количество заразившихся

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В Ярославской области, впервые за все время пандемии, количество выздоровевших за сутки превысило количество заболевших - сразу больше, чем в два раза. За сутки COVID-19 поставлен 75 ярославцам, вылечились от инфекции 162 жителя региона.

На данный момент госпитализирован 761 пациент: 279 с подтвержденной коронавирусной инфекцией, 482 - типичной клиникой болезни.

На обязательной самоизоляции находятся 166 человек, на карантине - 3288.

Заболевших с начала периода – 3576:

Ярославль – 1945;

Рыбинск – 434;

Гаврилов-Ямский МР – 196;

Ярославский МР – 194;

Ростовский МР – 159;

Переславский городской округ – 148;

Рыбинский МР – 110;

Тутаевский МР – 108;

Некрасовский МР – 70;

Борисоглебский МР – 57;

Большесельский МР – 39;

Угличский МР – 39;

Некоузский МР – 25;

Даниловский МР – 19;

Пошехонский МР – 14;

Брейтовский МР – 8;

Первомайский МР – 6;

Мышкинский МР – 3;

Любимский МР – 2.

ИСТОЧНИК KP.RU