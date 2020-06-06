2020-06-06T11:16:27+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Ярославской области на 6 июня: заболели 75 человек, вылечились - 162

Число выздоровевших больше, чем в два раза превышает количество заразившихся
Полина Вачнадзе
Поделиться:
Число выздоровевших больше, чем в два раза превышает количество заразившихсяЧисло выздоровевших больше, чем в два раза превышает количество заразившихсяФото: Правительство Ярославской области
Изменить размер текста:

В Ярославской области, впервые за все время пандемии, количество выздоровевших за сутки превысило количество заболевших - сразу больше, чем в два раза. За сутки COVID-19 поставлен 75 ярославцам, вылечились от инфекции 162 жителя региона.

На данный момент госпитализирован 761 пациент: 279 с подтвержденной коронавирусной инфекцией, 482 - типичной клиникой болезни.

На обязательной самоизоляции находятся 166 человек, на карантине - 3288.

Заболевших с начала периода – 3576:

Ярославль – 1945;

Рыбинск – 434;

Гаврилов-Ямский МР – 196;

Ярославский МР – 194;

Ростовский МР – 159;

Переславский городской округ – 148;

Рыбинский МР – 110;

Тутаевский МР – 108;

Некрасовский МР – 70;

Борисоглебский МР – 57;

Большесельский МР – 39;

Угличский МР – 39;

Некоузский МР – 25;

Даниловский МР – 19;

Пошехонский МР – 14;

Брейтовский МР – 8;

Первомайский МР – 6;

Мышкинский МР – 3;

Любимский МР – 2.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Ярославской области автобус сбил мальчика на самокате
Коронавирус в Ярославской области на 6 июня: заболели 75 человек, вылечились - 162
Первый этап снятия ограничений в Ярославской области: что откроется 8 июня
На Ярославскую область идет непогода
"Ваня, живи". Рыбинцы вышли на Красную площадь поддержать больного земляка
В Ярославле ремонтируют Толгский монастырь
ВТБ в Ярославле поддержал клиентов более чем на 2,5 млрд рублей
В Ярославле серийный вор написал явку с повинной
В Ярославле пенсионерка отдала мошенникам 670 тысяч рублей
Домой вернули 126 ярославцев, застрявших из-за пандемии за границей
За месяц проекта «Принеси пользу своему городу» в Ярославле собрали на переработку 4,5 тонны вторсырья
В Ярославле мужчина до смерти избил сожительницу и спокойно ушел из дома
В Переславле демонтировали незаконно построенные автомойку и шиномонтаж
В Ярославской области спасатели пришли на помощь 6-летней девочке
В Ярославской инфекционке сменился главный врач
Ярославцы могут проголосовать по поправкам в Конституцию по месту проживания
Жители ЦФО приобрели 100 000 камер видеонаблюдения «Ростелекома»
В Ярославской области спасли серфингистов, которых унесло от берега
В Ярославле начали ремонтировать улицу Закгейма
В Ярославской области еще 71 человек заболел коронавирусом