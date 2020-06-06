Друзья пришли на помощь ярославцу - злостному неплательщику алиментов

6 Июнь 2020 2020-06-06T18:29:07+03:00

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На содержание своей малолетней дочери ярославец задолжал больше 880 тысяч рублей. От властей он скрывался, пытался скрыть и единственное ценное имущество, которое у него имелось - иномарку. Но приставы нашли и злостного неплательщика, и его "Шкоду", которую, как показали последующие события, мужчина, кажется, любил больше родной дочери.

Расставаться со своей "Шкодой" горе-папаша не желал. Когда приставы пришли описывать машину, он попросил друзей отогнать ее в укромное место, чтобы не нашли.

Взяв запасные ключи и забыв даже про документы на иномарку, приятели алиментщика попытались скрыться на машине. Но не удалось.

- Машина сейчас находится на специализированной стоянке. Если алиментный долг не будет погашен, автомобиль продадут на торгах, а вырученная сумма пойдет на содержание ребенка. Самому же должнику грозит административный арест или обязательные работы, - сообщили в пресс-службе УФССП по Ярославской области.

ИСТОЧНИК KP.RU