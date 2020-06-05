2020-06-05T18:48:03+03:00
Общество

На Ярославскую область идет непогода

Метеорологи обещают ливень, местами даже град
Полина Вачнадзе
Поделиться:
Метеорологи обещают ливень, местами даже градМетеорологи обещают ливень, местами даже градФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Ярославские спасатели предупреждают: на региона идет непогода, которая продлится до конца пятницы, 5 июня.

Ожидается сильный ветер местами до 12-17 метров в секунду, гроза с ливнем, в некоторых районах даже град.

Из-за обильных осадков возможно подтопление низменных территорий повреждение линий связи, увеличение числа ДТП. Поэтому лучше оставайтесь дома, отложите прогулки на потом.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На Ярославскую область идет непогода
"Ваня, живи". Рыбинцы вышли на Красную площадь поддержать больного земляка
В Ярославле ремонтируют Толгский монастырь
ВТБ в Ярославле поддержал клиентов более чем на 2,5 млрд рублей
В Ярославле серийный вор написал явку с повинной
В Ярославле пенсионерка отдала мошенникам 670 тысяч рублей
Домой вернули 126 ярославцев, застрявших из-за пандемии за границей
За месяц проекта «Принеси пользу своему городу» в Ярославле собрали на переработку 4,5 тонны вторсырья
В Ярославле мужчина до смерти избил сожительницу и спокойно ушел из дома
В Переславле демонтировали незаконно построенные автомойку и шиномонтаж
В Ярославской области спасатели пришли на помощь 6-летней девочке
В Ярославской инфекционке сменился главный врач
Ярославцы могут проголосовать по поправкам в Конституцию по месту проживания
Жители ЦФО приобрели 100 000 камер видеонаблюдения «Ростелекома»
В Ярославской области спасли серфингистов, которых унесло от берега
В Ярославле начали ремонтировать улицу Закгейма
В Ярославской области еще 71 человек заболел коронавирусом