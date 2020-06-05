На Ярославскую область идет непогода

5 Июнь 2020 2020-06-05T18:48:03+03:00

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Ярославские спасатели предупреждают: на региона идет непогода, которая продлится до конца пятницы, 5 июня.

Ожидается сильный ветер местами до 12-17 метров в секунду, гроза с ливнем, в некоторых районах даже град.

Из-за обильных осадков возможно подтопление низменных территорий повреждение линий связи, увеличение числа ДТП. Поэтому лучше оставайтесь дома, отложите прогулки на потом.

ИСТОЧНИК KP.RU