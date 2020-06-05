"Ваня, живи". Рыбинцы вышли на Красную площадь поддержать больного земляка

5 Июнь 2020 2020-06-05T17:18:05+03:00

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"Ваня, живи", ""Ты спортсмен, а спортсмены не сдаются". С такими плакатами в руках вышли сегодня, 5 июня, на Красную площадь рыбинцы. Таким образом они хотят поддержать своего друга и земляки Ивана Леонова. 26-летний мужчина страдает онкологическим заболеванием: в 2017 году удалось достичь состояния ремиссии, но спустя год случился рецидив. И такая ситуация повторялась не один раз. К сожалению, российская медицина помочь Ивану не может, требуется лечение в Израиле. Часть денег уже собрана неравнодушными людьми, но требуется еще немалая сумма - больше 22 миллионов.

После митинга в поддержку Вани, рыбинцы доехали до больницы, где сейчас находится мужчина.

- Всей командой прокатились до больницы, покричали Ванюше слова поддержки1 Братишка смеялся и махал нам из больничного окна, - написали организаторы митинга в группе поддержки "Спасем жизнь Ивану" в соцсети ВКонтакте.

ИСТОЧНИК KP.RU