ВТБ в Ярославле поддержал клиентов более чем на 2,5 млрд рублей

5 Июнь 2020 2020-06-05T16:16:26+03:00

Изменить размер текста: A A

ВТБ в Ярославле одобрил кредитные каникулы для 1705 заемщиков – физических лиц более чем на 1 млрд рублей. Предприятиям малого и среднего бизнеса региона, пострадавшим в результате пандемии COVID-19, банк предоставил кредитную помощь на 1,7 млрд рублей. Общая сумма поддержки составила 2,7 млрд рублей.

Банк предоставляет кредитные каникулы пострадавшим в результате COVID-19 клиентам-физлицам как в рамках государственных, так и собственных программ. В настоящее время жителям региона одобрено 1705 заявок, из которых 1505 (816 млн рублей) - по потребительским кредитам, более 175 – по ипотеке (на 222 млн), 25 по автокредитам (11,3 млн рублей). Порядка 90% всех заявок было согласовано в рамках собственных программ поддержки клиентов банка.

В рамках госпрограммы кредитования компаний на выплату заработной платы сотрудникам (постановление Правительства №422) банк заключил соглашения с 42 юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями на общую сумму 106 млн рублей на выплату заработной платы 1019 работникам. Льготное финансирование получили представители сфер пищевой промышленности, розничной торговли, гостиничного бизнеса, ивент-индустрии, сферы пассажирских и грузовых перевозок, а также спортивные учреждения. На сегодняшний день в работе находится еще 5 заявок.

Также ВТБ в Ярославской области одобрил сделки с представителями среднего и малого бизнеса на 1,6 млрд рублей, как по собственным программам, так и в рамках государственных мер реструктуризации.

ВТБ занимает лидирующие позиции на финансовом рынке Ярославской области. По итогам первого квартала кредитный портфель банка достиг 40,5 млрд рублей, объем привлеченных средств составил 45,6 млрд рублей. Розничный кредитный портфель за квартал увеличился до 19,2 млрд рублей, из которых 9,6 млрд – кредиты наличными, 7,9 млрд – ипотека (+5%), 730 млн – автокредиты. Объем выдачи увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 6%, до 2,2 млрд рублей.

Привлеченные средства физлиц составили 34,5 млрд рублей, при этом объем инвестиционных продуктов – 6,9 млрд рублей.

Корпоративный кредитный портфель на 1 апреля составил 21,3 млрд рублей, объем пассивов вырос на 10% до 11,1 млрд рублей.

Управляющий банка ВТБ в Ярославской области Илья Гофтман отметил: - Очевидно, что существенные перемены в финансовом поведении многих наших клиентов, произошедшие в последние два месяца, в дальнейшем окажут влияние на показатели роста банковского бизнеса. Однако сейчас в центре внимания не прибыль, а необходимость сообща преодолеть трудное время. Потребности и ожидания от финансовой сферы меняются, и мы оперативно реагируем - ВТБ первым среди банков стал предоставлять помощь как бизнесу, так и жителям региона, оказавшимся в непростой ситуации.