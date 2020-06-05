2020-06-05T16:32:23+03:00
Звезды

В Ярославле ремонтируют Толгский монастырь

Из федерального бюджета на это дали 4,5 миллиона рублей
Полина Вачнадзе
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В Толгском женском монастыре завершили работы по сохранению стен и башен ограды кедровникаВ Толгском женском монастыре завершили работы по сохранению стен и башен ограды кедровникаФото: Правительство Ярославской области
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В Толгском женском монастыре завершили работы по сохранению стен и башен ограды кедровника. Предстоит привести в порядок фасады, кирпичную кладку, крест и подзоры. Требует внимания реставраторов и часовня, которая построена над братской могилой монахов, погибших в 1609 году во время обороны монастыря от польских интервентов.

Из федерального бюджета на эти работы было выделено 4,5 миллиона рублей. Доделать все планируют к сентябрю.

До этого в Толгском монастыре был восстановлен четверик Введенского собора, отремонтированы стропильные системы и кровли башен ансамбля. Для крыш использовали медь. Реставрация прошла на 11 объектах, в том числе церкви Спаса Нерукотворного, Крестовоздвиженском корпусе и на нескольких башнях. Объем финансирования составил более 58 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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