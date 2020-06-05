2020-06-05T16:01:37+03:00
Происшествия

В Ярославле серийный вор написал явку с повинной

Мужчина наворовал почти на полмиллиона рублей, а потом раскаялся в содеянном
Полина Вачнадзе
Поделиться:
В Ярославле серийный вор написал явку с повиннойВ Ярославле серийный вор написал явку с повиннойФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

35-летнего жителя Ярославского района осудили за серию краж с незаконным проникновением в хранилище. Мужчина признался в том, что вскрыл шесть гаражей и вынес из них чужого добра на 430 тысяч рублей.

Гаражные замки злоумышленник вскрывал при помощи отвертки. В первом месте он поживился лодочным мотором и тремя комплектами автомобильных шин - всего на 100 тысяч рублей. Из другого гаража украл шины, еще один лодочный мотор и по мелочи: перфоратор, шлифовальную машинку, станок для заточки фрезы - поживился на 120 тысяч. Из гаража на улице Батова удалось вынести поменьше: автомагнитолу, опять же шины, сабвуфер и динамики на 62 тысячи. Остальные потерпевшие также лишились всего более-менее ценного имущества, которое они хранили вне дома. Часть похищенного ярославец успел сбыть, остальное, когда его поймали, вернулось к законным владельцам.

При вынесении решения суд учитывал и смягчающие, и отягчающие обстоятельства. С одной стороны, мужчина признал свою вину и написал явку с повинной по некоторым эпизодам. А с другой - у него имелась непогашенная судимость по 10 аналогичным преступлениям, то есть на путь исправления обвиняемый явно не встал.

- Путем частичного сложения наказаний суд окончательно приговорил ярославца к 4 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Также были удовлетворены иски потерпевших о возмещении причиненного ущерба, пояснили в прокуратуре Дзержинского района.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
"Ваня, живи". Рыбинцы вышли на Красную площадь поддержать больного земляка
В Ярославле ремонтируют Толгский монастырь
ВТБ в Ярославле поддержал клиентов более чем на 2,5 млрд рублей
В Ярославле серийный вор написал явку с повинной
В Ярославле пенсионерка отдала мошенникам 670 тысяч рублей
Домой вернули 126 ярославцев, застрявших из-за пандемии за границей
За месяц проекта «Принеси пользу своему городу» в Ярославле собрали на переработку 4,5 тонны вторсырья
В Ярославле мужчина до смерти избил сожительницу и спокойно ушел из дома
В Переславле демонтировали незаконно построенные автомойку и шиномонтаж
В Ярославской области спасатели пришли на помощь 6-летней девочке
В Ярославской инфекционке сменился главный врач
Ярославцы могут проголосовать по поправкам в Конституцию по месту проживания
Жители ЦФО приобрели 100 000 камер видеонаблюдения «Ростелекома»
В Ярославской области спасли серфингистов, которых унесло от берега
В Ярославле начали ремонтировать улицу Закгейма
В Ярославской области еще 71 человек заболел коронавирусом