В Ярославле серийный вор написал явку с повинной

5 Июнь 2020 2020-06-05T16:01:37+03:00

Мужчина наворовал почти на полмиллиона рублей, а потом раскаялся в содеянном

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35-летнего жителя Ярославского района осудили за серию краж с незаконным проникновением в хранилище. Мужчина признался в том, что вскрыл шесть гаражей и вынес из них чужого добра на 430 тысяч рублей.

Гаражные замки злоумышленник вскрывал при помощи отвертки. В первом месте он поживился лодочным мотором и тремя комплектами автомобильных шин - всего на 100 тысяч рублей. Из другого гаража украл шины, еще один лодочный мотор и по мелочи: перфоратор, шлифовальную машинку, станок для заточки фрезы - поживился на 120 тысяч. Из гаража на улице Батова удалось вынести поменьше: автомагнитолу, опять же шины, сабвуфер и динамики на 62 тысячи. Остальные потерпевшие также лишились всего более-менее ценного имущества, которое они хранили вне дома. Часть похищенного ярославец успел сбыть, остальное, когда его поймали, вернулось к законным владельцам.

При вынесении решения суд учитывал и смягчающие, и отягчающие обстоятельства. С одной стороны, мужчина признал свою вину и написал явку с повинной по некоторым эпизодам. А с другой - у него имелась непогашенная судимость по 10 аналогичным преступлениям, то есть на путь исправления обвиняемый явно не встал.

- Путем частичного сложения наказаний суд окончательно приговорил ярославца к 4 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Также были удовлетворены иски потерпевших о возмещении причиненного ущерба, пояснили в прокуратуре Дзержинского района.

ИСТОЧНИК KP.RU