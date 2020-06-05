В Ярославле пенсионерка отдала мошенникам 670 тысяч рублей

5 Июнь 2020 2020-06-05T15:27:19+03:00

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58-летняя жительница Ярославля не просто перевела мошенникам деньги, но и взяла для них несколько кредитов. И только спустя некоторое время, наконец-то поняв, что ее обманули, пенсионерка обратилась в полицию.

Работали злоумышленники по старой, но все еще действенной схеме. Неизвестная позвонила пенсионерке, представилась сотрудницей банка, и убедила потерпевшую снять деньги со счета, который, якобы прямо сейчас пытаются взломать преступники. 58-летняя потерпевшая поверила: сходила в банк, сняла 200 тысяч рублей и перевела их на "безопасный счет".

Видимо, поняв, что здесь еще можно поживиться, через некоторое время мошенники снова позвонили той же самой пенсионерке. На этот раз они убедили ее взять несколько кредитов и отдать им деньги. Не понимая, что она делает, ярославна оформила на себя займы на 470 тысяч рублей и вновь перевела их на "безопасный счет". И только потом, поняв, что стала очередной жертвой мошенников, ярославна написала заявление в полицию.

- По данному факту проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Полицейскими устанавливаются лица, причастные к совершению преступления. Мы призываем граждан быть бдительными. Если вам поступил такой звонок, просто прекратите разговор, никогда не выполняйте указания неизвестных лиц, кем бы они не представлялись, - сказали в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.yar.kp.ru/video/embed/783297" frameborder="0"></iframe> Осторожно, мошенники!.Пресс-служба УМВД по Ярославской области

ИСТОЧНИК KP.RU