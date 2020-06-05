2020-06-05T15:06:32+03:00
Коронавирус Covid-19

Домой вернули 126 ярославцев, застрявших из-за пандемии за границей

Людей привезли из 23 стран
Полина Вачнадзе
Поделиться:
Домой вернули 126 ярославцев, застрявших из-за пандемии за границейДомой вернули 126 ярославцев, застрявших из-за пандемии за границейФото: Кирилл ВЕРШИНИН
Изменить размер текста:

126 ярославцев, которые из-за начавшейся пандемии по коронавирусу сами не смогли вернуться из-за границы, благополучно доставили на родину. Среди них не только туристы, но и студенты, педагоги, военнослужащие, а также те, кто работал не в России. Люди вернулись из Анголы, Греции, Израиля, Индии, Индонезии, Иордания, Испании, Италии, США, Таиланда, Киргизии, Молдавии, с Кипра, из Китая, Кореи, Камбоджи, Словакии, Турции, Танзании, Таджикистана, Шри-Ланки, Франции, Японии. Но приехали еще не все, кто хотел: своей очереди ждут ярославцы, оставшиеся на Кипре, в Ливане, Саудовской аравии, Израиле, Египте и Турции.

После возвращения домой все должны пройти медицинский осмотр и двухнедельный карантин.

На данный момент через портал госуслуг от жителей региона подано 287 заявлений о выезде из иностранных государств.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
"Ваня, живи". Рыбинцы вышли на Красную площадь поддержать больного земляка
В Ярославле ремонтируют Толгский монастырь
ВТБ в Ярославле поддержал клиентов более чем на 2,5 млрд рублей
В Ярославле серийный вор написал явку с повинной
В Ярославле пенсионерка отдала мошенникам 670 тысяч рублей
Домой вернули 126 ярославцев, застрявших из-за пандемии за границей
За месяц проекта «Принеси пользу своему городу» в Ярославле собрали на переработку 4,5 тонны вторсырья
В Ярославле мужчина до смерти избил сожительницу и спокойно ушел из дома
В Переславле демонтировали незаконно построенные автомойку и шиномонтаж
В Ярославской области спасатели пришли на помощь 6-летней девочке
В Ярославской инфекционке сменился главный врач
Ярославцы могут проголосовать по поправкам в Конституцию по месту проживания
Жители ЦФО приобрели 100 000 камер видеонаблюдения «Ростелекома»
В Ярославской области спасли серфингистов, которых унесло от берега
В Ярославле начали ремонтировать улицу Закгейма
В Ярославской области еще 71 человек заболел коронавирусом