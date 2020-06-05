Домой вернули 126 ярославцев, застрявших из-за пандемии за границей

5 Июнь 2020 2020-06-05T15:06:32+03:00

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126 ярославцев, которые из-за начавшейся пандемии по коронавирусу сами не смогли вернуться из-за границы, благополучно доставили на родину. Среди них не только туристы, но и студенты, педагоги, военнослужащие, а также те, кто работал не в России. Люди вернулись из Анголы, Греции, Израиля, Индии, Индонезии, Иордания, Испании, Италии, США, Таиланда, Киргизии, Молдавии, с Кипра, из Китая, Кореи, Камбоджи, Словакии, Турции, Танзании, Таджикистана, Шри-Ланки, Франции, Японии. Но приехали еще не все, кто хотел: своей очереди ждут ярославцы, оставшиеся на Кипре, в Ливане, Саудовской аравии, Израиле, Египте и Турции.

После возвращения домой все должны пройти медицинский осмотр и двухнедельный карантин.

На данный момент через портал госуслуг от жителей региона подано 287 заявлений о выезде из иностранных государств.

ИСТОЧНИК KP.RU