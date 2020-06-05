В Ярославле мужчина до смерти избил сожительницу и спокойно ушел из дома

5 Июнь 2020 2020-06-05T14:32:32+03:00

Мужчина не менее шести раз ударил потерпевшую по голове. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Изменить размер текста: A A

Тело женщины в разбитой головой было обнаружено 1 июня в квартире на улице Звездной в Ярославле. По подозрению в совершении преступления был задержан сожитель потерпевшей - 42-летнйи мужчина.

Как он пояснил во время следственных действий, мотивом его поступка стал личный конфликт. Не известно, что такого обидного сказала своему сожителю женщина, но только он на это отреагировал очень агрессивно. Установлено, что мужчина не менее шести раз ударил потерпевшую по голове.

- Рассмотрев ходатайство и исследовав представленные материалы, суд согласился с доводами следствия и избрал в отношении подозреваемого меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 1 августа текущего года, - сообщили в пресс-службе СКР по Ярославской области.

ИСТОЧНИК KP.RU