В Переславле демонтировали незаконно построенные автомойку и шиномонтаж
Хозяйка зданий построила их на чужом участке
Хозяйка зданий построила их на чужом участке
Изменить размер текста:
Приставы заставили жительницу Переславля демонтировать автомойку, шиномонтаж и металлический навес, которые она незаконно построила на чужом земельном участке.
Долгое время женщина отказывалась выполнять постановление суда, за что с нее был дополнительно взыскан исполнительный сбор в размере 5 тысяч рублей. Потом, видимо, поняв, что рушить то, что было незаконно построено, все равно придется, хозяйка выполнила требования приставов.
ИСТОЧНИК KP.RU