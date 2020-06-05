В Переславле демонтировали незаконно построенные автомойку и шиномонтаж

5 Июнь 2020 2020-06-05T14:05:02+03:00

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Приставы заставили жительницу Переславля демонтировать автомойку, шиномонтаж и металлический навес, которые она незаконно построила на чужом земельном участке.

Долгое время женщина отказывалась выполнять постановление суда, за что с нее был дополнительно взыскан исполнительный сбор в размере 5 тысяч рублей. Потом, видимо, поняв, что рушить то, что было незаконно построено, все равно придется, хозяйка выполнила требования приставов.

ИСТОЧНИК KP.RU