В Ярославской инфекционке сменился главный врач
В Ярославской областной инфекционной больнице сменился главный врач. Нина Лужинская, которая возглавляла клинику с 2018 года, ушла на заслуженный отдых.
По словам Нины Николаевны, это решение было принято ей еще раньше. но в тяжелых условиях пандемии она посчитала неправильным покидать учреждение, которое оказалось на передовой борьбы с вирусом.
- Сейчас ситуация постепенно стабилизируется, и я могу с чувством глубокой признательности к коллективу и благодарности к каждому сотруднику уйти на заслуженный отдых,- сказала теперь уже бывший главврач.
Исполнять обязанности руководителя медучреждения будет Задыне Худоян. Она - кандидат медицинских наук, имеет высшую квалификационную категорию по специальности "Инфекционные болезни". Около года она была заместителем главного врача инфекционки.
ИСТОЧНИК KP.RU