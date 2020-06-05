2020-06-05T13:01:02+03:00
Общество

В Ярославской инфекционке сменился главный врач

Нина Лужинская ушла на заслуженный отдых
Полина Вачнадзе
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В Ярославской областной инфекционной больнице сменился главный врачВ Ярославской областной инфекционной больнице сменился главный врачФото: Иван МАКЕЕВ
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В Ярославской областной инфекционной больнице сменился главный врач. Нина Лужинская, которая возглавляла клинику с 2018 года, ушла на заслуженный отдых.

По словам Нины Николаевны, это решение было принято ей еще раньше. но в тяжелых условиях пандемии она посчитала неправильным покидать учреждение, которое оказалось на передовой борьбы с вирусом.

- Сейчас ситуация постепенно стабилизируется, и я могу с чувством глубокой признательности к коллективу и благодарности к каждому сотруднику уйти на заслуженный отдых,- сказала теперь уже бывший главврач.

Исполнять обязанности руководителя медучреждения будет Задыне Худоян. Она - кандидат медицинских наук, имеет высшую квалификационную категорию по специальности "Инфекционные болезни". Около года она была заместителем главного врача инфекционки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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