2020-06-05T12:25:40+03:00
Общество

Жители ЦФО приобрели 100 000 камер видеонаблюдения «Ростелекома»

Видеоархив хранится в защищенном облаке «Ростелекома» до 30 дней
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Пользователь может настроить получение уведомлений о движении или звуке и в режиме онлайн просматривать видеоПользователь может настроить получение уведомлений о движении или звуке и в режиме онлайн просматривать видео
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Почти 100 000 камер видеонаблюдения «Ростелекома» приобрели жители Центрального федерального округа. Только за три весенних месяца их было куплено более 14 000, что почти в 1,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Наиболее популярен сервис в Москве и Московской области: около 44 % всех пользователей проживают в столице и Подмосковье. На втором месте - Воронежская область, а третье делят между собой Липецкая и Смоленская области.

В услугу «Видеонаблюдение» входят облачный сервис видеонаблюдения и уличная или внутренняя камера с широким углом обзора, датчиком движения и инфракрасной подсветкой для съемки в ночное время. Пользователь может настроить получение уведомлений о движении или звуке и в режиме онлайн просматривать видео. Видеоархив хранится в защищенном облаке «Ростелекома» до 30 дней с возможностью выгрузки и сохранения клипов согласно выбранному тарифу.

- Я помню те времена, когда видеонаблюдение было неким элементом роскоши. Позволить себе такую систему могли немногие. Это были громоздкие камеры с массой проводов, а изображение с них записывалось на кассету. Сейчас видеонаблюдение стало простым и доступным практически для каждого. Легкие компактные камеры пользователь может установить самостоятельно. Видео доступно в мобильном приложении. В любой момент можно проверить, как дела у пожилых родителей, делает ли уроки ребенок и не нашкодил ли любимый пес, - сказал заместитель директора макрорегионального филиала – директор по работе с массовым сегментом МРФ «Центр» ПАО «Ростелеком» Александр Святец.

Алексей Куницын, москвич:

- Я поставил видеонаблюдение себе на дачу после одного неприятного случая. Прошлой осенью долго не мог дозвониться своей матери, которая проводит большую часть года за городом. После двух десятков попыток и обзвона соседей, которые, как назло, уже съехали в Москву, сорвался с работы и поехал на дачу. Стоит ли говорить, что все два часа в дороге мне представлялось самое худшее. К счастью, когда я ворвался на участок, обнаружил свою матушку в добром здравии. Она спокойно занималась своими делами в саду. А мобильник оставила где-то в доме и попросту его не слышала. В тот же день нашел в интернете предложение "Ростелекома" по видеонаблюдению и заказал сразу две камеры – уличную и внутреннюю. Теперь если что – просто проверяю видео в мобильном приложении.

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