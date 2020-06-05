Ярославцы могут проголосовать по поправкам в Конституцию по месту проживания
С сегодняшнего дня, 5 июня, начался прием заявлений от тех ярославцев, что хотят проголосовать по поправкам в Конституцию, но живут не по месту регистрации. Возможность принять участие в голосовании, которое состоится 1 июля, есть.
Для этого нужно обратиться в центр "Мои документы" или в территориальные избирательные компании. "Мои документы" принимают заявления до 14:00 21 июня, УИК - с 16 июня до 14:00 21 июня. Важный момент: выбрать место своего волеизъявления можно только один раз.
Для подачи заявления при себе нужно иметь паспорт, а если он находится на замене, - временное удостоверение личности. Не забываем про медицинские маски - без них в офисы не пустят.
Также в МФЦ будут установлены стенды, на которых будут указаны основные изменения, которые планируется внести в Конституцию.
ИСТОЧНИК KP.RU