Ярославцы могут проголосовать по поправкам в Конституцию по месту проживания

5 Июнь 2020 2020-06-05T12:36:44+03:00

Выбрать место своего волеизъявления можно только один раз Фото: Олег ЗОЛОТО

Что делать, если проголосовать очень хочется, а живешь не по месту прописки

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С сегодняшнего дня, 5 июня, начался прием заявлений от тех ярославцев, что хотят проголосовать по поправкам в Конституцию, но живут не по месту регистрации. Возможность принять участие в голосовании, которое состоится 1 июля, есть.

Для этого нужно обратиться в центр "Мои документы" или в территориальные избирательные компании. "Мои документы" принимают заявления до 14:00 21 июня, УИК - с 16 июня до 14:00 21 июня. Важный момент: выбрать место своего волеизъявления можно только один раз.

Для подачи заявления при себе нужно иметь паспорт, а если он находится на замене, - временное удостоверение личности. Не забываем про медицинские маски - без них в офисы не пустят.

Также в МФЦ будут установлены стенды, на которых будут указаны основные изменения, которые планируется внести в Конституцию.

ИСТОЧНИК KP.RU