В Ярославле начали ремонтировать улицу Закгейма

5 Июнь 2020 2020-06-05T11:28:36+03:00

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На улице Закгейма в Красноперекопском районе начался ремонт. Предстоит привести в порядок участок от улицы Маланова до Гудованцева протяженностью около 1200 метров.

Здесь собираются положить новый асфальт, установить остановочный комплекс, дорожные знаки, отремонтировать тротуары и пешеходные дорожки

- Объект несложный. Предполагаемая дата сдачи - первая декада августа. Но в двадцатых числах июля планируем завершить объект и провести техническую приемку, - отметил директор департамента городского хозяйства Ярослав Овчаров.

Работы начались с устройства пешеходной дорожки. В Красноперекопском и Фрунзенском районах всего собираются отремонтировать семь улиц: 1-ю Тормозную, Балтийскую, Карабулина, Носкова, Рыкачева, 1-ю Забелицкую и Закгейма.

ИСТОЧНИК KP.RU