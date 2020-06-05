В Ярославле начали ремонтировать улицу Закгейма
На улице Закгейма в Красноперекопском районе начался ремонт. Предстоит привести в порядок участок от улицы Маланова до Гудованцева протяженностью около 1200 метров.
Здесь собираются положить новый асфальт, установить остановочный комплекс, дорожные знаки, отремонтировать тротуары и пешеходные дорожки
- Объект несложный. Предполагаемая дата сдачи - первая декада августа. Но в двадцатых числах июля планируем завершить объект и провести техническую приемку, - отметил директор департамента городского хозяйства Ярослав Овчаров.
Работы начались с устройства пешеходной дорожки. В Красноперекопском и Фрунзенском районах всего собираются отремонтировать семь улиц: 1-ю Тормозную, Балтийскую, Карабулина, Носкова, Рыкачева, 1-ю Забелицкую и Закгейма.
ИСТОЧНИК KP.RU