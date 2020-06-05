В Ярославской области в ДТП с лосем пострадали мужчина и подросток
Очередная авария с участием лося произошла в Ярославском районе, случилось все днем на 22 километре дороги "Ярославль - Рыбинск". Животное неожиданно выскочило на трассу и в него врезался ВАЗ-2111. От удара лося отбросило в сторону и он влетел в "Ладу Весту", которая ехала по встречке.
Как сообщает пресс-служба УМВД России по Ярославской области, в ДТП пострадали два человека: водитель ВАЗа, 29-летний мужчина и пассажирка этой же машины - 15-летняя девушка.
Повреждения получили и машины. Лось, к сожалению, погиб: от ударов об автомобили его почти разорвало пополам.
ИСТОЧНИК KP.RU