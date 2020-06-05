2020-06-05T09:44:09+03:00
Происшествия

В Ярославле ищут родственников водителя, попавшего в ДТП под Владимиром

Мужчина потерял память
Полина Вачнадзе
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Водитель легковушки потерял память. ФОТО: "Подслушано у водителей Ярославль" ВКонтактеВодитель легковушки потерял память. ФОТО: "Подслушано у водителей Ярославль" ВКонтакте
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Сегодня, 5 июня, около трех часов утра во Владимирской области произошла крупная авария с участием машины с ярославскими номерами - столкнулась грузовик и иномарка с госномером Е078АР 76.

Помимо травмы ног водитель машины с ярославским номером получил травму головы. Теперь мужчина многое не помнит, у него диагностировали амнезию.

- Если кто знает данное авто и водителя, обратитесь в больницу красный крест Владимира, - просят в группе "Подслушано у водителей Ярославль" ВКонтакте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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