В Ярославле военкомат выселяют из здания на улице Ушинского

4 Июнь 2020 2020-06-04T16:55:23+03:00

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Ярославские приставы обязали собственника здания и руководство военного комиссариата прекратить эксплуатацию здания на улице Ушинского.

Во время проверки было установлено, что дом находится в аварийном состоянии и в любой момент может обрушиться. На фасаде много трещин, канализация не исправна, системы пожаротушения нет, зато в помещениях имеется грибок и плесень.

- После проверки военным прокурором в суд было направлено исковое заявление с требованием приостановить эксплуатацию здания. В противном случае это создаст угрозу возникновения чрезвычайной ситуации и может повлечь за собой человеческие жертвы. Суд удовлетворил требования надзорного органа, - сообщили в пресс-службе УФССП по Ярославской области.

И собственник здания, и руководство военкомата предупреждены об административной и уголовной ответственности, которая им грозит, если сотрудники ведомства продолжат находиться в аварийных помещениях.

ИСТОЧНИК KP.RU