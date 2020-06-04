2020-06-04T16:55:23+03:00
Общество

В Ярославле военкомат выселяют из здания на улице Ушинского

Дом находится в аварийном состоянии
Полина Вачнадзе
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Здание представляет собой опасность для окружающих. ФОТО: УФССП по Ярославской областиЗдание представляет собой опасность для окружающих. ФОТО: УФССП по Ярославской области
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Ярославские приставы обязали собственника здания и руководство военного комиссариата прекратить эксплуатацию здания на улице Ушинского.

Во время проверки было установлено, что дом находится в аварийном состоянии и в любой момент может обрушиться. На фасаде много трещин, канализация не исправна, системы пожаротушения нет, зато в помещениях имеется грибок и плесень.

- После проверки военным прокурором в суд было направлено исковое заявление с требованием приостановить эксплуатацию здания. В противном случае это создаст угрозу возникновения чрезвычайной ситуации и может повлечь за собой человеческие жертвы. Суд удовлетворил требования надзорного органа, - сообщили в пресс-службе УФССП по Ярославской области.

И собственник здания, и руководство военкомата предупреждены об административной и уголовной ответственности, которая им грозит, если сотрудники ведомства продолжат находиться в аварийных помещениях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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