2020-06-05T08:02:45+03:00
Общество

В Рыбинске началась реконструкция стадиона «Сатурн»

Работы планируют завершить к 1 ноября 2021 года
Светлана Крутикова
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В Рыбинске начались работы по реконструкции стадиона «Сатурн»В Рыбинске начались работы по реконструкции стадиона «Сатурн»Фото: Администрация Рыбинска
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В Рыбинске начались работы по реконструкции стадиона «Сатурн». В последнее время он уже не был пригоден для тренировок, поэтому спортсменам приходилось заниматься на базе спорткомплекса «Метеор».

Подрядчик уже полностью демонтировал восточную трибуну, сейчас убирает старое асфальтовое и щебеночное покрытие. В ближайшее время в город приедет бригада, которая построит под футбольным полем, беговыми дорожками и вдоль трибун современную дренажную систему и ливневую канализацию.

- Наконец эпоха разговоров закончилась, и мы приступили к реальному воплощению проекта. Здесь сейчас пока происходит строительство самого спортивного ядра. Следующим этапом запланирован ремонт подтрибунных помещений. Сейчас доказываем целесообразность этих работ, чтобы получить средства из вышестоящих бюджетов. Уверен, через какое-то время мы сможем получить полноценный спортивный комплекс, которого так не хватает нашему городу, - подчеркнул глава города Денис Добряков.

Работы по реконструкции спортивного ядра стадиона должны завершить к 1 ноября 2021 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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