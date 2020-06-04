В детском саду Углича закрыли дежурную группу

4 Июнь 2020 2020-06-04T15:38:48+03:00

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На карантин ушла одна из четырех дежурных групп детского сада "Сказка" в Угличе. В детсаду №18 сейчас проводится санитарная обработка.

- В связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции на самоизоляцию на две недели отправились 15 сотрудников, - отметила директор департамента образования Ярославской области Ирина Лобода. – Эту группу посещали 13 малышей. Сейчас проводится тщательная дезинфекция помещений и мебели, остальные три дежурные группы продолжают принимать детей.

ИСТОЧНИК KP.RU