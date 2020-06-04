Гуляла с подружкой: в Ярославле нашли пропавшую девочку

4 Июнь 2020 2020-06-04T15:14:08+03:00

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В Ярославле нашли 11-летнюю Веру. Напомним, девочка пропала 2 июня во Фрунзенском районе. Ушла вечером на прогулку и не вернулась.

Выяснилось, что школьница пропала не одна, а вместе с подружкой, которая уже не раз уходила из дома. Девочек искали инспекторы ПДН, добровольцы поисковых отрядов «ЯрСпас», «Партизан» и «Лиза Алерт».

Поиски начались в шесть утра в среду, 3 июня. Волонтеры наблюдали за подъездом, в котором школьницы могли ночевать, патрулировали возможные места их нахождения, расспрашивали людей в магазинах, раздавали ориентировки кондукторам и водителям общественного транспорта.

- На 10-30 девочки не найдены. Понимаем, что придется подтягивать все ресурсы. Заместитель командира по добровольцам садится на телефон и обзванивает всех вручную. Люди начинают отпрашиваться с работы, кто-то собирается с дачи, кто-то ищет, с кем оставить детей. Тяжелая машина потенциально серьезного и трудного поиска начинает набирать скорость, - рассказывают добровольцы «ЯрСпаса».

Долгожданный звонок раздался в 11:15. Девочек нашли инспекторы ПДН, которые тоже патрулировали улицы. Школьницы спокойно шли в сторону дома.

- В этот раз обошлось. Но впереди долгое лето. Пожалуйста, берегите детей! - обратились волонтеры к ярославцам.

ИСТОЧНИК KP.RU