Ярославцев приглашают стать донорами

5 Июнь 2020 2020-06-05T08:40:36+03:00

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В Ярославской области, как и во всей стране с 8 по 15 июня пройдет Всероссийская донорская неделя #Оставайсядонором.

Несмотря на эпидемиологическую ситуацию, связанную с распространением новой коронавирусной инфекции, кровь можно и нужно сдавать, ведь она необходима постоянно. Сейчас в Ярославской области, судя по донорскому светофору, опубликованному на сайте региональной станции переливания крови, имеется повышенная потребность в четверной группе крови с отрицательным резус-фактором.

Сдать кровь можно по адресу: Ярославль, Тутаевское шоссе, 95В с понедельника по пятницу с 08:00 до 13:00. При себе нужно иметь паспорт и СНИЛС.

ИСТОЧНИК KP.RU