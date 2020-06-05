В Ярославле угонщик хотел продать «десятку» на запчасти

5 Июнь 2020 2020-06-05T09:12:16+03:00

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23-летний житель Брагина обвиняется в краже.

Следствие установило, что в середине апреля этого года, ночью, молодой человек катался по Дзержинскому району на своей машине. У одного из домов на улице Строителей он заприметил «десятку» и решил ее украсть и продать на запчасти. Ярославец, открыв переднюю дверь, завел автомобиль и некоторое время катался на нем, а потом спрятал в своем гараже.

- В похищенной машине находился перфоратор. С учетом этого потерпевшему причинен материальный ущерб на сумму 40 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Ярославской области.

Свою вину молодой человек полностью признал. Теперь он предстанет перед судом. Однако уже не в первый раз. Ранее ярославца судили за кражу и езду в нетрезвом виде. Из колонии он освободился в феврале этого года.

ИСТОЧНИК KP.RU