2020-06-04T13:48:15+03:00
Общество

В Ярославской области открылась "горячая линия" по ЕГЭ

Некоторые телефоны работают круглосуточно
Полина Вачнадзе
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В Ярославской области открылась "горячая линия" по ЕГЭВ Ярославской области открылась "горячая линия" по ЕГЭФото: Полина Вачнадзе
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Приближается пора выпускных экзаменов. В Этом году они пройдут в совершенно ином режиме, поэтому и у родителей школьников, и у них самих наверняка возникает много вопросов.

Задать их можно, позвонив по телефонам "горячей линии", которую открыл департамент образования региона.

С 08:30 до 17:30 будут работать телефоны:

+7(4852)40-08-52,

+7(4852)40-08-66.

Еще на один номер сообщения принимаются круглосуточно. Он работает в режиме автоответчика:

+7(4852)31-43-45.

ИСТОЧНИК KP.RU

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