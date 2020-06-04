Ярославец прятал машину от приставов, чтобы не платить ребенку алименты
Ярославец задолжал дочери по алиментам больше одного миллиона рублей. Однако рассчитываться с долгом мужчина не торопился. Тогда к решению вопроса подключились судебные приставы.
Они направили запрос в регистрирующие органы и банки и выяснили, что у должника в собственности есть автомобиль. Только вот узнать, где находится машина, не удавалось. Мужчина скрывал свое авто.
- Завели разыскное дело. Судебный пристав установил местонахождение машины и в присутствии понятных наложил на нее арест. Если в ближайшее время мужчина не погасит задолженность, автомобиль передадут на реализацию, - рассказали в пресс-службе УФССП по Ярославской области.
ИСТОЧНИК KP.RU