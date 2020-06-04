2020-06-04T13:18:54+03:00
Общество

Ярославец прятал машину от приставов, чтобы не платить ребенку алименты

Мужчина задолжал больше миллиона рублей
Светлана Крутикова
Поделиться:
Если мужчина не выплатит долг, машину передадут на реализацию. ФОТО: пресс-служба УФССП по Ярославской областиЕсли мужчина не выплатит долг, машину передадут на реализацию. ФОТО: пресс-служба УФССП по Ярославской области
Изменить размер текста:

Ярославец задолжал дочери по алиментам больше одного миллиона рублей. Однако рассчитываться с долгом мужчина не торопился. Тогда к решению вопроса подключились судебные приставы.

Они направили запрос в регистрирующие органы и банки и выяснили, что у должника в собственности есть автомобиль. Только вот узнать, где находится машина, не удавалось. Мужчина скрывал свое авто.

- Завели разыскное дело. Судебный пристав установил местонахождение машины и в присутствии понятных наложил на нее арест. Если в ближайшее время мужчина не погасит задолженность, автомобиль передадут на реализацию, - рассказали в пресс-службе УФССП по Ярославской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Ярославец обокрал квартиру нового мужчины своей бывшей сожительницы
МегаФон в Ярославской области начал продавать сим-карты в магазинах у дома и в интернет-магазине Wildberries
В Ярославле военкомат выселяют из здания на улице Ушинского
Жителям Ростова сделают перерасчет за холодную воду
В детском саду Углича закрыли дежурную группу
Глава Ярославской области назвал ситуацию по коронавирусу в регионе стабильной
Гуляла с подружкой: в Ярославле нашли пропавшую девочку
Достали якорь со дна. Спасатели продолжают чистить ярославские пляжи
В Ярославской области открылась "горячая линия" по ЕГЭ
Ярославец прятал машину от приставов, чтобы не платить ребенку алименты
Переславские воздухоплаватели собираются установить очередной рекорд Гиннеса
В Ярославле собираются продлить трамвайные пути