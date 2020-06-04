Достали якорь со дна. Спасатели продолжают чистить ярославские пляжи
Спасатели Центра гражданской защиты Ярославля продолжают готовить пляжи к купальному сезону. Сейчас идет водолазное обследование и очистка дня рек - нужно убрать все предметы, у которые могут пораниться отдыхающие.
При обследовании Центрального и Тверицкого пляжей из-под воды подняли бутылки, банки, автомобильные покрышки, острые камни, стекло, ветки деревье, металлические предметы. Самый большой улов - якорь маломерного судна с прикрепленным к нему длинным тросом.
Чуть позже на Волге и Которосли поставят буйки. Они определят расстояние, где плавать безопасно и будут сигналом для катеров и судов - за них заходить запрещено.
ИСТОЧНИК KP.RU