2020-06-04T14:19:36+03:00
Общество

Достали якорь со дна. Спасатели продолжают чистить ярославские пляжи

Со дна рек поднимают предметы, опасные для купающихся
Полина Вачнадзе
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Спасатели продолжают чистить ярославские пляжи. ФОТО: группа "МКУ "ЦГЗ" города Ярославля" ВКонтактеСпасатели продолжают чистить ярославские пляжи. ФОТО: группа "МКУ "ЦГЗ" города Ярославля" ВКонтакте
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Спасатели Центра гражданской защиты Ярославля продолжают готовить пляжи к купальному сезону. Сейчас идет водолазное обследование и очистка дня рек - нужно убрать все предметы, у которые могут пораниться отдыхающие.

При обследовании Центрального и Тверицкого пляжей из-под воды подняли бутылки, банки, автомобильные покрышки, острые камни, стекло, ветки деревье, металлические предметы. Самый большой улов - якорь маломерного судна с прикрепленным к нему длинным тросом.

Чуть позже на Волге и Которосли поставят буйки. Они определят расстояние, где плавать безопасно и будут сигналом для катеров и судов - за них заходить запрещено.

ИСТОЧНИК KP.RU

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