2020-06-04T11:37:23+03:00
Общество

Ярославские депутаты не смогут брать на работу родственников

Законопроект внесли на рассмотрение в областную думу
Светлана Крутикова
Поделиться:
Депутатам могут запретить брать на работу родственников. ФОТО: группа "Ярославская областная дума" в ФейсбукеДепутатам могут запретить брать на работу родственников. ФОТО: группа "Ярославская областная дума" в Фейсбуке
Изменить размер текста:

Депутатам Ярославской областной думы могут запретить брать на работу родственников. Соответствующую поправку предложили внести в региональный закон. В проекте указано, кого именно нельзя будет взять в помощники.

- В целях предотвращения конфликта интересов предлагается ввести запрет приема на работу в качестве помощника депутата, работающего по срочному трудовому договору, лица, состоящего с депутатом в близком родстве или свойстве (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей), - говорится в пояснительной записке.

Но это не все изменения, которые предлагают внести. Еще одно новшество касается прав депутатов. Речь идет о тех, кто работает в областной думе без отрыва от основной деятельности.

- Депутату для осуществления своих полномочий гарантируется сохранение места работы. Продолжительность указанного гарантированного периода не может составлять менее двух и более шести рабочих дней в месяц, - прописано в проекте закона.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Ярославле собираются продлить трамвайные пути
Ярославские депутаты не смогут брать на работу родственников
В Ярославской области от COVID-19 умерла 49-летняя женщина
В Ярославском районе грузовик влетел в стоящую на дороге машину
«Ростелеком» запустил в продажу умную колонку
В Ярославской области экс-депутата признали виновным в убийстве
7 августа 2021 года: в Рыбинске определили дату празднования 950-летия
В Ярославской области ищут пропавшего велосипедиста
В Ярославле временно изменится маршрут трамваев № 5 и 7
В Рыбинске на карантин закрыли общежитие авиационного университета
43 уголовных дела: в Ярославской области борются с браконьерами
Жительница Ярославля выиграла Всероссийский конкурс «Моя страна - моя Россия»
Мэр Ярославля пообещал избавить город от долга через семь лет
«Несколько раз ударил по голове»: ярославец насмерть забил сожительницу
«Опаздывает на работу»: в Ярославль снова заглянул лось. Видео
На велосипедах в масках: в Ярославле прошел мини велопробег
Ярославец выплатил ребенку алименты, когда не смог продать квартиру
В Ярославской области детские площадки проверят на безопасность
Коронавирус в Ярославской области: заболели - 72, выздоровели - 70
Ярославна попросила знакомого купить продукты и осталась без денег и без еды
В Ярославле продлили маршруты автобусов № 6 и 96