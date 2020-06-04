Ярославские депутаты не смогут брать на работу родственников

4 Июнь 2020 2020-06-04T11:37:23+03:00

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Депутатам Ярославской областной думы могут запретить брать на работу родственников. Соответствующую поправку предложили внести в региональный закон. В проекте указано, кого именно нельзя будет взять в помощники.

- В целях предотвращения конфликта интересов предлагается ввести запрет приема на работу в качестве помощника депутата, работающего по срочному трудовому договору, лица, состоящего с депутатом в близком родстве или свойстве (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей), - говорится в пояснительной записке.

Но это не все изменения, которые предлагают внести. Еще одно новшество касается прав депутатов. Речь идет о тех, кто работает в областной думе без отрыва от основной деятельности.

- Депутату для осуществления своих полномочий гарантируется сохранение места работы. Продолжительность указанного гарантированного периода не может составлять менее двух и более шести рабочих дней в месяц, - прописано в проекте закона.

ИСТОЧНИК KP.RU