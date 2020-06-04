Ярославец обокрал квартиру нового мужчины своей бывшей сожительницы

4 Июнь 2020 2020-06-04T17:42:21+03:00

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Не раз уже судимый житель Брагина снова отправится в места не столь отдаленные за кражу вещей и денег из квартиры нового сожителя своей бывшей женщины.

Освободился мужчина в марте этого года, погуляв месяц на воле, он решил навестить свою бывшую женщину. Но вот незадача - застал ее дома с новым мужчиной, с которым он к тому же был знаком. Разборок обвиняемый устраивать не стал, но уходя, прихватил ключи от квартиры ухажера. А через некоторое время наведался к нему в гости когда того, естественно, не было в квартире.

Из дома потерпевшего брагинец вынес имущества на 12 тысяч рублей, в том числе две гантели, джинсы, два сотовых телефона и 4 тысячи рублей.

- В рамках расследования мужчина признал свою вину. Ранее он был судим за кражи, грабежи и изнасилование, - пояснили в прокуратуре Дзержинского района Ярославля.

Дата рассмотрения дела пока не назначена.

ИСТОЧНИК KP.RU