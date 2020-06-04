2020-06-04T17:42:21+03:00
Происшествия

Ярославец обокрал квартиру нового мужчины своей бывшей сожительницы

Маленькая месть обернется новым сроком
Полина Вачнадзе
Поделиться:
В рамках расследования мужчина признал свою винуВ рамках расследования мужчина признал свою винуФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

Не раз уже судимый житель Брагина снова отправится в места не столь отдаленные за кражу вещей и денег из квартиры нового сожителя своей бывшей женщины.

Освободился мужчина в марте этого года, погуляв месяц на воле, он решил навестить свою бывшую женщину. Но вот незадача - застал ее дома с новым мужчиной, с которым он к тому же был знаком. Разборок обвиняемый устраивать не стал, но уходя, прихватил ключи от квартиры ухажера. А через некоторое время наведался к нему в гости когда того, естественно, не было в квартире.

Из дома потерпевшего брагинец вынес имущества на 12 тысяч рублей, в том числе две гантели, джинсы, два сотовых телефона и 4 тысячи рублей.

- В рамках расследования мужчина признал свою вину. Ранее он был судим за кражи, грабежи и изнасилование, - пояснили в прокуратуре Дзержинского района Ярославля.

Дата рассмотрения дела пока не назначена.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Ярославец обокрал квартиру нового мужчины своей бывшей сожительницы
МегаФон в Ярославской области начал продавать сим-карты в магазинах у дома и в интернет-магазине Wildberries
В Ярославле военкомат выселяют из здания на улице Ушинского
Жителям Ростова сделают перерасчет за холодную воду
В детском саду Углича закрыли дежурную группу
Глава Ярославской области назвал ситуацию по коронавирусу в регионе стабильной
Гуляла с подружкой: в Ярославле нашли пропавшую девочку
Достали якорь со дна. Спасатели продолжают чистить ярославские пляжи
В Ярославской области открылась "горячая линия" по ЕГЭ
Ярославец прятал машину от приставов, чтобы не платить ребенку алименты
Переславские воздухоплаватели собираются установить очередной рекорд Гиннеса
В Ярославле собираются продлить трамвайные пути