В Ярославской области от COVID-19 умерла 49-летняя женщина

4 Июнь 2020 2020-06-04T11:09:31+03:00

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В Ярославской области от коронавируса умер еще один человек - 49-летняя женщина. Таким образом, число жертв новой инфекции в регионе, по официальной статистике, достигло 15.

За сутки еще 74 ярославцам поставили диагноз COVID-19, выздоровели и выписаны 55 жителей области. Всего выздоровевших с начала пандемии - 951 человек.

На данный момент госпитализировано 762 пациента: 279 с подтвержденной коронавирусной инфекцией, 483 с типичной клиникой COVID-19. На обязательной изоляции после возвращения из-за границы находятся 158 ярославцев, на карантине после контакта с заболевшими - 3174.

Заболевших с начала периода 3430:

Ярославль – 1856;

Рыбинск – 434;

Гаврилов-Ямский МР – 195;

Ярославский МР – 193;

Ростовский МР – 135;

Переславский городской округ – 134;

Рыбинский МР – 110;

Тутаевский МР – 108;

Некрасовский МР – 69;

Борисоглебский МР – 46;

Большесельский МР – 39;

Угличский МР – 34;

Некоузский МР – 25;

Даниловский МР – 19;

Пошехонский МР – 14;

Брейтовский МР – 8;

Первомайский МР – 6;

Мышкинский МР – 3;

Любимский МР – 2.

ИСТОЧНИК KP.RU