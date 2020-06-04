В Ярославской области от COVID-19 умерла 49-летняя женщина
В Ярославской области от коронавируса умер еще один человек - 49-летняя женщина. Таким образом, число жертв новой инфекции в регионе, по официальной статистике, достигло 15.
За сутки еще 74 ярославцам поставили диагноз COVID-19, выздоровели и выписаны 55 жителей области. Всего выздоровевших с начала пандемии - 951 человек.
На данный момент госпитализировано 762 пациента: 279 с подтвержденной коронавирусной инфекцией, 483 с типичной клиникой COVID-19. На обязательной изоляции после возвращения из-за границы находятся 158 ярославцев, на карантине после контакта с заболевшими - 3174.
Заболевших с начала периода 3430:
Ярославль – 1856;
Рыбинск – 434;
Гаврилов-Ямский МР – 195;
Ярославский МР – 193;
Ростовский МР – 135;
Переславский городской округ – 134;
Рыбинский МР – 110;
Тутаевский МР – 108;
Некрасовский МР – 69;
Борисоглебский МР – 46;
Большесельский МР – 39;
Угличский МР – 34;
Некоузский МР – 25;
Даниловский МР – 19;
Пошехонский МР – 14;
Брейтовский МР – 8;
Первомайский МР – 6;
Мышкинский МР – 3;
Любимский МР – 2.
ИСТОЧНИК KP.RU