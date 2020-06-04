Переславские воздухоплаватели собираются установить очередной рекорд Гиннеса

4 Июнь 2020 2020-06-04T12:51:13+03:00

Полет из Франции в Англию запланирован на 2021 год Фото: Михаил ФРОЛОВ

Полет из Франции в Англию запланирован на 2021 год

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Очередной рекорд Гиннеса - перелет через Ла-Манш большого количества тепловых аэростатов - собираются установить в январе-феврале 2021 года. И воздухоплавателям из Ярославской области предложили принять в нем участие.

- Едем! Планируется перелет 100 аэростатов. Количество ограничено размерами взлетной площадки, - сообщили на официальном сайте Федерации воздухоплавания региона.

Прошлый рекорд был установлен в 2017 году. Тогда в небо взлетели 82 воздушных шара. Они преодолели расстояние от Коле до Дувра на низких высотах, над самой оживленной трассой в мире.

Переславские воздухоплаватели уже принимали участие в установлении рекорда Гиннеса. 14 февраля 2016 года в Латвии на борту воздушных шаров одновременно было проведено 50 бракосочетаний с официальными регистраторами из местных ЗАГсов.

ИСТОЧНИК KP.RU