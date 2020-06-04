7 августа 2021 года: в Рыбинске определили дату празднования 950-летия
Мэрия Рыбинска утвердила дату празднования 950-летия города. Этим днем станет 7 августа 2021 года.
План празднования уже подготовили. В городе пройдут культурно-массовые и спортивные мероприятия, будут реализованы образовательные и научные проекты. К юбилею Рыбинска отремонтируют и отреставрируют памятники культуры. Кроме того, выполнят работы по строительству и реконструкции объектов инфраструктуры и благоустройству города.
- Весомую дату нужно отмечать достойно. Официальное закрепление памятной даты позволяет попасть в различные программы, в том числе и федерального уровня. А это возможность получить дополнительные средства на реализацию подготовленного плана мероприятий, - сказал глава города Рыбинска Денис Добряков.
ИСТОЧНИК KP.RU