2020-06-04T09:52:01+03:00
Общество

7 августа 2021 года: в Рыбинске определили дату празднования 950-летия

План мероприятий уже подготовили
Светлана Крутикова
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950-летие Рыбинска отметят 7 августа 2021 года950-летие Рыбинска отметят 7 августа 2021 годаФото: Администрация Рыбинска
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Мэрия Рыбинска утвердила дату празднования 950-летия города. Этим днем станет 7 августа 2021 года.

План празднования уже подготовили. В городе пройдут культурно-массовые и спортивные мероприятия, будут реализованы образовательные и научные проекты. К юбилею Рыбинска отремонтируют и отреставрируют памятники культуры. Кроме того, выполнят работы по строительству и реконструкции объектов инфраструктуры и благоустройству города.

- Весомую дату нужно отмечать достойно. Официальное закрепление памятной даты позволяет попасть в различные программы, в том числе и федерального уровня. А это возможность получить дополнительные средства на реализацию подготовленного плана мероприятий, - сказал глава города Рыбинска Денис Добряков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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