2020-06-04T09:30:18+03:00
Общество

В Ярославской области ищут пропавшего велосипедиста

Молодой человек уехал из дома 30 мая
Светлана Крутикова
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В Ярославской области ищут 24-летнего Артема Перова. ФОТО: группа "Поисковый отряд «Лиза Алерт» Ярославской области" ВКонтактеВ Ярославской области ищут 24-летнего Артема Перова. ФОТО: группа "Поисковый отряд «Лиза Алерт» Ярославской области" ВКонтакте
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24-летний Артем Перов пропал 30 мая. Молодой человек выехал из дома на велосипеде в поселке Назарово Рыбинского района и не вернулся.

Рост мужчины 180 сантиметров, он худощавого телосложения, волосы темные, глаза голубые. Одет пропавший был в черно-синюю ветровку, темно-серые штаны. На ногах - черные кроссовки

Если вы видели Артема или знаете что-то о его местоположении, сообщите в полицию по телефонам «02», с сотового «102», «112» или по номеру горячей линии поискового отряда «Лиза Алерт» - 8-800-700-54-52.

ИСТОЧНИК KP.RU

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