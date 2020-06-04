В Ярославской области ищут пропавшего велосипедиста

4 Июнь 2020 2020-06-04T09:30:18+03:00

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24-летний Артем Перов пропал 30 мая. Молодой человек выехал из дома на велосипеде в поселке Назарово Рыбинского района и не вернулся.

Рост мужчины 180 сантиметров, он худощавого телосложения, волосы темные, глаза голубые. Одет пропавший был в черно-синюю ветровку, темно-серые штаны. На ногах - черные кроссовки

Если вы видели Артема или знаете что-то о его местоположении, сообщите в полицию по телефонам «02», с сотового «102», «112» или по номеру горячей линии поискового отряда «Лиза Алерт» - 8-800-700-54-52.

ИСТОЧНИК KP.RU