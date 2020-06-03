В Рыбинске на карантин закрыли общежитие авиационного университета

3 Июнь 2020 2020-06-03T17:00:26+03:00

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В Рыбинске на карантин закрыли один из корпусов общежития авиационного технического университета имени Соловьева. У двух студентов тесты на COVID-19 дали положительный результат.

- Ребят госпитализировали. Болезнь у них протекает в легкой форме. Всех, кто проживает в общежитии, проверили врачи. Выявили 12 человек с симптомами, которые совпадают с симптомами коронавируса. В целях безопасности студентов на скорой отвезли в больницу, за их состоянием будут следить медики, - рассказал проректор по учебной работе РГАТУ Альберт Рябов.

Все, кто остался в общежитии, ограничены в перемещении. В настоящее время решается вопрос о том, чтобы отправить студентов в обсерватор - в санаторий «Сосновый бор» в Гаврилов-Ямском районе. Среди сотрудников общежития заболевших нет.

ИСТОЧНИК KP.RU