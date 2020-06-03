43 уголовных дела: в Ярославской области борются с браконьерами

3 Июнь 2020 2020-06-03T16:27:00+03:00

В этом году ярославцы уже заплатили штрафы на сумму 198 тысяч рублей Фото: Правительство Ярославской области

С начала года в регионе провели больше тысячи рейдов

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С начала 2020 года сотрудники полиции и охотинспекторы провели 1300 рейдов и выявили 43 нарушителя.

- По всем выявленным случаям возбудили уголовные дела, правоохранительные органы ведут расследование. На рассмотрении в судах находятся 15 административных материалов о фактах охоты вне сезона. Нарушителей могут лишить права заниматься охотой на срок до двух лет и аннулировать разрешения на хранение и ношение огнестрельного оружия, - рассказал заместитель председателя комитета охраны животного мира департамента охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области Владимир Сафонов.

В этом году за нарушения законодательства в сфере охоты ярославцы уже заплатили штрафы на сумму 198 тысяч рублей. А браконьера, убившего в Первомайском районе шесть лосей и кабана, приговорили к трем годам лишения свободы условно и оштрафовали на полтора миллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU