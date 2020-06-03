2020-06-03T16:00:44+03:00
Общество

Жительница Ярославля выиграла Всероссийский конкурс «Моя страна - моя Россия»

Проект «Ярославский Баркемп-2020» стал лучшим в номинации «Мой город»
Светлана Крутикова
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Проект Александры Яшаркиной стал лучшим в номинации «Мой город». ФОТО: Пресс-служба АНО «Россия - страна возможностей»Проект Александры Яшаркиной стал лучшим в номинации «Мой город». ФОТО: Пресс-служба АНО «Россия - страна возможностей»
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Жительница Ярославля Александа Яшаркина стала одним из победителей XVII Всероссийского конкурса «Моя страна - моя Россия». Ее проект «Ярославский Баркемп-2020» признали лучшим в номинации «Мой город».

Проект Александры предполагает создание пространства для обмена знаниями, мнениями и контактами, сотворчества и общения инициативных жителей Ярославля и соседних городов. Баркемп поможет наладить связи между участниками, замотивировать их на создание собственных проектов, а также вовлечь ярославцев в активную жизнь города.

- Из-за пандемии коронавируса участники конкурса защищали свои инициативы дистанционно. Уверен, что вынужденные ограничения не станут препятствием их реализации, – отметил генеральный директор АНО «Россия - страна возможностей» Алексей Комиссаров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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