Жительница Ярославля выиграла Всероссийский конкурс «Моя страна - моя Россия»
Жительница Ярославля Александа Яшаркина стала одним из победителей XVII Всероссийского конкурса «Моя страна - моя Россия». Ее проект «Ярославский Баркемп-2020» признали лучшим в номинации «Мой город».
Проект Александры предполагает создание пространства для обмена знаниями, мнениями и контактами, сотворчества и общения инициативных жителей Ярославля и соседних городов. Баркемп поможет наладить связи между участниками, замотивировать их на создание собственных проектов, а также вовлечь ярославцев в активную жизнь города.
- Из-за пандемии коронавируса участники конкурса защищали свои инициативы дистанционно. Уверен, что вынужденные ограничения не станут препятствием их реализации, – отметил генеральный директор АНО «Россия - страна возможностей» Алексей Комиссаров.
ИСТОЧНИК KP.RU