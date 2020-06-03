Мэр Ярославля пообещал избавить город от долга через семь лет

3 Июнь 2020 2020-06-03T15:13:43+03:00

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Сегодня, 3 июня, мэр Ярославля Владимир Волков на заседании муниципалитета отчитался о результатах работы за 2019 год.

Одним из главных стал вопрос о городском долге, сумма которого составляет почти семь миллиардов рублей. На его обслуживание в год тратится почти 540 миллионов рублей. В прошлом году глава города пообещал сократить размер долга, но ситуация практически не изменилась.

- В 2019 году мы не брали новые кредиты, только для перекредитования. В итоге муниципальный долг на конец года остался неизменным, даже немного снизился, - пояснил Владимир Волков.

Сейчас мэрия совместно с Высшей школой экономики разрабатывает социально-экономическую программу развития города. Исходя из результатов этой работы будут решать, какие меры еще можно предпринять.

- Говоря об избавлении города за семь лет от муниципального долга, мы не предполагали, что это будет происходить равномерными частями каждый год. Но сверхамбициозная задача поставлена, и мы будем стремиться её реализовать, - отметил Владимир Волков.

Через семь лет мэр расскажет, удалось ли решить проблему городского долга.

ИСТОЧНИК KP.RU