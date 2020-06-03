2020-06-03T14:41:33+03:00
Происшествия

«Несколько раз ударил по голове»: ярославец насмерть забил сожительницу

Подозреваемого задержали
Светлана Крутикова
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Мотивом преступления стал личный конфликтМотивом преступления стал личный конфликтФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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42-летний житель Ярославля подозревается в совершении особо тяжкого преступления.

Как следует из материалов дела, 1 июня этого года в одном из домов на улице Звездной обнаружили тело женщины с признаками насильственной смерти. По подозрению в совершении преступления задержали сожителя потерпевшей. Мужчина во всем признался и пояснил, что ударил женщину по голове не меньше шести раз, а потом ушел из квартиры. Мотивом преступления стал личный конфликт.

- В настоящее время проводятся следственные действия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения, - сообщает пресс-служба СКР по Ярославской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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