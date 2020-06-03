2020-06-03T16:33:13+03:00
Общество

«Опаздывает на работу»: в Ярославль снова заглянул лось. Видео

Животное засняли утром у ЯЗДА
Светлана Крутикова
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На улицах Ярославля вновь увидели лося. ФОТО: скриншот с видео в группе "Жесть Ярославль" ВКонтактеНа улицах Ярославля вновь увидели лося. ФОТО: скриншот с видео в группе "Жесть Ярославль" ВКонтакте
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Сегодня гостем Ярославля вновь стал лось. Животное попало в объективы камеры утром у завода дизельной аппаратуры. Ролик с подписью «Утро началось» выложили в социальных сетях.

На кадрах видно, как лось на всех парах бежит в сторону лесного массива. Хорошо, что в это время никого не оказалось у него на пути.

- Сразу видно, опаздывает на работу, торопится, - пошутил в комментариях к видео житель Ярославля.

Комментируя появление животного у завода, ярославцы не обошли и тему коронавируса:

- Когда поднялась температура и тебя с испугу, чтобы не заразить других, отпустили домой, - написала Ирина Хабарова.

Многие не на шутку обеспокоены тем, что дикие звери все чаще приходят в город. Некоторые считают, что это происходит потому, что в окрестных лесах есть экологические проблемы, возможно, животным нечем питаться.

Если вы увидите дикого зверя на улицах города, сообщите об этом в департамент охраны окружающей среды по телефонам горячих линий: (4852) 78-61-62, 40-19-15, 8-920-142-30-66 либо в полицию по телефону 102 или единому номеру телефона экстренных служб 112. Специалисты помогут животному вернуться в естественную среду обитания.

Лось в Ярославле.группа "Жесть Ярославля" ВКонтакте

ИСТОЧНИК KP.RU

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