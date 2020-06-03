2020-06-03T13:30:01+03:00
Общество

На велосипедах в масках: в Ярославле прошел мини велопробег

Из-за коронавируса от массового заезда пришлось отказаться
Светлана Крутикова
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В Ярославле мини велопробегом отметили Всемирный день велосипеда. ФОТО страница Антона Капралова ВКонтактеВ Ярославле мини велопробегом отметили Всемирный день велосипеда. ФОТО страница Антона Капралова ВКонтакте
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В Ярославле мини велопробегом отметили Всемирный день велосипеда. На протяжении нескольких лет этот день отмечают во всем мире как один из способов пропаганды здорового образа жизни.

В Ярославле велопробеги нередко проводят в рамках многих городских и региональных событий. Но в этот раз из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса, массовый заезд провести не удалось.

- По традиции в День велосипеда принято менять автомобильный транспорт на двухколесный. К сожалению, из-за ограничительных мер провести массовый заезд не было возможности. Но мы, ярославцы, не любим отказываться от наших традиции и поэтому отрадно видеть, что нашлись единомышленники, и мы малой группой , в масках, проехали по улочкам нашего красивого исторического центра, - написал на своей странице в социальной сети заместитель председателя Ярославской областной думы Антон Капралов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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