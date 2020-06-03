2020-06-03T12:26:58+03:00
Общество

Ярославец выплатил ребенку алименты, когда не смог продать квартиру

Светлана Крутикова
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Ярославец задолжал сыну около 200 тысяч рублейЯрославец задолжал сыну около 200 тысяч рублейФото: Михаил ФРОЛОВ
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Житель Ярославля выплатил сыну алименты лишь после того, как не смог продать квартиру.

Мужчина долгое время не исполнял свои родительские обязанности и скрывался от судебных приставов. В результате задолжал на содержание ребенка около 200 тысяч рублей. Судебный пристав возбудил исполнительное производство и вынес постановление о запрете на совершение регистрационных действий в отношении квартиры и продуктового мини-магазина, которые принадлежат ярославцу.

- При попытке продать 1-комнатную квартиру должник получил отказ от управления Росреестра. После этого мужчина оперативно оплатил имеющуюся задолженность по алиментам, - сообщили в пресс-службе УФССП России по Ярославской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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